E.Coli Salgını: Organik Havuçlar Tehlikeli!

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LOS ANGELES, 18 Kasım (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), organik havuç kaynaklı yeni bir koli basili (E.Coli) salgını uyarısında bulundu.

CDC'den pazar günü yapılan açıklamaya göre ABD'nin 18 eyaletinde en az 39 kişinin salgın nedeniyle hastalandığı bildirildi. Bu kişilerin 15'i hastaneye yatırılırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

CDC'nin hastalanan kişilerle yapılan görüşmeler ve hastalığın kaynağını bulmaya yönelik çalışmaları sonucunda Grimmway Farms tarafından satılan organik bütün ve bebek havuçların hastalığa neden olduğu belirlendi.

Merkezi Kaliforniya'da bulunan Grimmway Farms cumartesi günü paketlenmiş organik bebek ve bütün havuçların birçok ebat ve markasını toplattı.

CDC, toplatılan ambalajlanmış organik havuçların tüketilmemesi ve söz konusu havuçların temas ettiği eşya ve yüzeylerin sıcak sabunlu suyla ya da bulaşık makinesiyle yıkanması çağrısı yaptı.

Koli basili, insan ve hayvanların bağırsakları gibi birçok yerde bulunabilen bir bakteri türü. Koli basilinin çoğu türü zararsızken, bazı türler insanları hasta edebiliyor.

Koli basilinin hasta ettiği kişilerde şiddetli mide krampları, ishal ve kusma gibi semptomlar görülüyor. Çoğu kişi tedavi olmaksızın 5-7 gün içinde iyileşirken, bazı kişilerinse ciddi böbrek sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.