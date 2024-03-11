E-Der Bursa Temsilciliği, 'Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi' etkinliği düzenledi - Son Dakika
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E-Der Bursa Temsilciliği, 'Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi' etkinliği düzenledi

E-Der Bursa Temsilciliği, \'Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi\' etkinliği düzenledi

Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi' etkinliğinin beşincisi, Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, öğretmenlerin 'Oğul Sen Sen Ol' kitabını okuması, kitabın yazarıyla buluşması ve programın çeşitli etkinliklerle sona ermesi sağlandı.

11.03.2024 11:08  Güncelleme: 11:10
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Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince düzenlenen "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi" etkinliklerinin beşincisi, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin katılımıyla yapıldı.

E-Der Bursa Temsilciliğinden yapılan açıklamada, etkinliğin beşincisinin, Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildiği bildirildi.

Etkinlik öncesi 100 öğretmenin, Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin "Oğul Sen Sen Ol" kitabını okuduğu duyurulan açıklamada, "Bu projedeki amacımız, 'genç hazinelerimiz' olarak ifade ettiğimiz gençlere yaklaşım tarzlarımızı güncelleyebileceğimiz, onlarla aramızdaki mesafeleri kapatacağımız özellikte yönlendirmeler yapan kitaplar okuyup kitabın yazarı ile buluşup ortak bir payda yakalamaktır." ifadesi kullanıldı.

Prof. Dr. Bilal Kemikli tarafından söz konusu eseri hakkında yaklaşık bir saat sunum yapıldığı aktarılan açıklamada, kitabı okuyan öğretmenlerin sorularının cevaplanması, yarışma yapılması, yazarın kitabı imzalaması ve bir sonraki kitabın açıklanmasıyla programın sona erdiği belirtildi.

Kaynak: AA

Bursa, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel E-Der Bursa Temsilciliği, 'Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi' etkinliği düzenledi - Son Dakika

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