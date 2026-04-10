e-Devlet'te Sosyal Güvenlik Bildirimleri ve Yetki Kapsamları

10.04.2026 15:08
Sosyal güvenlik bildiriminin büyük bir kısmı e-Devlet uygulamalarına taşındı. İşverenler çeşitli uygulamalarla bildirim yapma yetkisine sahip olacak. İlk defa sigortalı çalıştırılacak işyerleri için işyeri bildirgesi, e-Devlet üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale geldi.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre yapılması gereken bildirimlerin önemli bir kısmı e-Devlet uygulamalarına taşınmıştır. İşveren uygulamaları yönünden e-Devlet uygulamaları vasıtasıyla bildirim yapma yetkisi uygulama bazında farklılık gösterebilmektedir. İlk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılacak işyerlerinde işyeri bildirgesi düzenleme yetkisi, işyeri bildirgesinin e-Devlet uygulamalarında yer alan 'İşyeri Bildirgesi (4/a lı Sigortalı Çalıştıranlar Yönünden)' seçeneği vasıtasıyla gönderilmesi gerekmekle birlikte, işyeri bildirgesini düzenleyen kişi işverenin kendisi, şirket ortağı, yöneticisi, muhasebecisi, çalışanı veya bir yakını olabilir.

Nakil nedeniyle işyeri bildirgesi düzenleme yetkisi, sosyal güvenlik uygulamalarında işyerinin farklı bir ile nakli veya belirli illerde farklı Ana SGM'ler arasında nakli halinde gereklidir. Bu durumlarda, nakil işyeri bildirgesinin e-Bildirge kullanıcısı tarafından 'Nakil İşyeri Bildirgesi Düzenle' seçeneği ile düzenlenmesi zorunludur; aksi halde hata mesajı alınır. Diğer nakil durumlarında ise dilekçe ile başvuru yeterlidir.

e-Bildirge kullanıcısı değiştirme yetkisi, e-Devlet uygulaması üzerinden veya kağıt ortamında başvuru ile yapılabilir. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda, işyeri türüne göre belirli kişiler tarafından yapılması gerekmekte ve yeni kullanıcı için onay verilmesi zorunludur. Nevi değişiklik, devir, intikal gibi işlemler için başvurular e-Devlet'ten yapılabilir ve belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi gereklidir. e-Tebligat başvuru yetkisi ise işyeri türüne göre belirli kişiler tarafından e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

E-Devlet, Güncel, Son Dakika

