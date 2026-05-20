E-imza Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

E-imza Davasında Duruşma Devam Ediyor

20.05.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imza ile sahte belge düzenlemesine ilişkin davada sanıklar savunma yaptı.

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya, aralarında elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 29 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, önceki celse savcının esas hakkındaki mütalaasını açıkladığını hatırlatarak, son savunmalarını yapmak üzere sanıklara söz verdi.

Tutuklu sanık Ayhan Ateş, mağdur olduğunu, konuya ilişkin gerçekleri ortaya çıkararak ve haberini yaparak kamu yararında bulunduğunu savundu.

Yaptığı haberler sebebiyle kendisine iftira atıldığını öne süren Ateş, "Diploma oluşturmak gibi bir imkanım olsa, ben kendi çocuklarım için yapardım. Böyle bir suça iştirakim olsa, oğlumun 2 yıl alamadığı ehliyeti aldırır, okulu uzayan kızımı mezun ederdim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Gökay Celal Gülen, e-imzaların kendisiyle alakalı olmadığını, kendisinin hiçbir menfaat elde etmediğini, bağlantısının olmadığını ancak iddianamede örgütün "beyni" olarak kabul edildiğini söyledi.

Gülen, sanık Zeynep Karacan'la yazışmalarının bütün olarak değerlendirilmediğini, kendisinin suç işlemediğini, suçun büyüklüğü konusunda bilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Tutuklu sanık Mıhyedin Yakışır, işlediği suçları itiraf ettiğini ancak üzerine atılı diğer suçları kabul etmediğini kaydetti.

Ziya Kadiroğlu'yla tesadüfen karşılaştığını ve onun talep ettiği doğrultuda e-imza çıkardığını anlatan Yakışır, "e-imza alırken, çikolata alır gibi kimlik verip aldım. Ben e-imzanın ne olduğunu, ne için kullanıldığını bilmiyorum. Zaten ilkokul mezunuyum." dedi.

Tutuklu sanık Ali Çiçekli, davaya konu olaylar yaşandığında başka bir suçtan hükümlü olduğunu belirterek, "Ben sadece evimi Ziya Kadiroğlu'na kiraya verdim. Kadiroğlu'nun benim üzerime kayıtlı olan interneti kullanması sebebiyle buradayım. Benim internetim kullanılarak bir üniversitenin sistemine girilmiş. Suç örgütü ve üyeleriyle hiçbir bağım yok. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Kız arkadaşım adına diploma oluşturdum"

Tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu, sanık Ali Çiçekli'nin çocukluk arkadaşı olduğunu, kendisini 5 yıldır görmediğini, 5 yılın ardından babasının cenazesinde karşılaştıklarını söyledi.

Kadiroğlu, şu beyanda bulundu:

"Mersin Üniversitesinden de 5 kişi adına çıkartılan diplomalardan sadece Özge Baydemir adına çıkarılan işlemle bağım vardır. A.E. tarafından bana verilen şifreyle sisteme giriş yaptım. T.C. kimlik numarasını bildiğim kız arkadaşım Baydemir adına diploma oluşturdum. Bu durumdan Özge'nin haberi yoktur. Bu işlemler kullanıcı adı ve şifreyle yapılmıştır, e-imzayla yapılmamıştır. Kabul ettiğim suçların hiçbiri e-imzayla işlenmedi. Nasıl kullanıldığını da bilmiyorum. Üzerime atılı diğer suçları da kabul etmiyorum. Ben örgüt kurmadım, kimseye talimat vermedim."

"Bir eğitimci olarak burada olmaktan utanç duyuyorum"

Tutuklu sanık Zeynep Karacan, üzerine atılı suçları kabul etmeyerek, "Benim ehliyete ve diplomaya ihtiyacım olmadı, çünkü hepsini zamanında hak ederek aldım. Ben suç işlemedim. Bir eğitimci olarak burada olmaktan utanç duyuyorum." dedi.

Diğer söz verilen sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, herhangi bir örgüt yapılanmasının içinde bulunmadıklarını ve suçsuz olduklarını savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA

Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel E-imza Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

21:31
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
21:01
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 22:03:11. #7.13#
SON DAKİKA: E-imza Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.