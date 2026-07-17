e-TEP ve DGS Sınav Tarihleri Belirlendi - Son Dakika
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e-TEP ve DGS Sınav Tarihleri Belirlendi

17.07.2026 11:37
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e-TEP sınavı 18 Temmuz'da, DGS ise 19 Temmuz'da yapılacak. Sonuçlar 18 Ağustos'ta açıklanacak.

(ANKARA) - Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP 2026/3 İngilizce) 18 Temmuz Cumartesi, Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) ise 19 Temmuz Pazar günü yapılacak.

e-TEP/3, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. 17 salonda uygulanacak sınava, 566 aday başvurdu. Sınavda emniyet dahil 85 kişi görev yapacak. İki oturum ve okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört bölümden oluşan e-TEP, saat 13.45' te başlayacak.

Adaylar, saat 13.30' dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların İngilizce yeterlikleri, güvenilir, geçerli ve bugünün koşullarına uygun ölçme teknikleriyle değerlendirilecek. Kurum ve kuruluşlar, gerekli görmeleri halinde, sınav sonuçlarını kendi mevzuatları doğrultusunda yabancı dil yeterliğinin belirlenmesinde kullanabilecek. 18 Ağustos'ta açıklanacak sonuçların, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli sayılması önerilirken geçerlilik süresi ve kabul koşulları, başvurulacak kurumun belirlediği ölçütlere göre değişiklik gösterebilecek.

e-TEP ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "İngilizce dil becerilerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) ile uyumlu, adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce dil yeterliği sertifikası sunmayı hedeflemektedir. Bu sertifika adayların yurt dışı eğitim, akademik başvuru ve kariyer süreçlerinde kullanılabilecek nitelikte bir dil yeterlik belgesi olma potansiyeline sahiptir. Sınav; iki oturum ve dört bölümden oluşmaktadır. Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma bölümleri uygulanmaktadır. Uluslararası ölçekteki yerli uygulama ile hem dışa bağımlılık ortadan kalkacak hem de yurt dışına kaynak çıkışının önüne geçilmiş olacak. Türkiye'nin uluslararası ölçekteki markası olacak olan e-TEP, eğitim alanında uluslararasılaşma, dijitalleşme ve yerli üretim vizyonunun somut bir yansıması olarak değerlendirilmektedir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Ağustos, Eğitim, Güncel, Yaşam, Dgs, Son Dakika

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