Ünlüce, Anneler Günü'nde şehit ve gazi annelerini ağırladı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi anneleri ile eşlerini Kentpark içinde bulunan Kent Lokantası'nda ağırladı.

Kentpark Kent Lokantası'nda düzenlenen buluşmaya Ünlüce'nin yanı sıra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ekrem Dumlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Sevinç Uluçeşme, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı İl Başkanı Mehmet Sait Kartopu ile çok sayıda gazi ve şehit yakını katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda şehit anneleri ve eşleriyle tek tek ilgilenen Ünlüce, Anneler Günü'nü kutlayarak, onların fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

Şehit aileleri ve gazilerin bu ülkenin en kıymetli emanetleri olduğunu ifade eden Ünlüce, şöyle konuştu:

"Sizlerin varlığı bize her zaman gurur veriyor. Evet, belki çok büyük acılar ve kayıplar yaşadık. Ancak bu memleketi, bu ülkeyi hepimiz çok seviyoruz ve bu sevgiyle ayakta duruyoruz. Kimi evladını, kimi eşini, kimi babasını kaybetti. Kimileri ise gazi olarak, yaralanıp aramıza döndü. Acılarımız büyük ve ortaktır. Ancak bu fedakarlığın gururu ve onuru da bir o kadar büyüktür. Sizlerin varlığıyla bu ülke güzelleşiyor, Eskişehirimiz güçleniyor ve anlam kazanıyor. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Şehit Aileleri ve Gaziler Birimimiz her zaman yanınızdadır. Belediyemizle ilgili hangi konuda olursa olsun, ilk çalacağınız kapı, ilk arayacağınız kişiler bizler olacağız. Anıtpark içerisinde, daha önce şehitlerimiz anısına düzenlenen alanı hepiniz hatırlarsınız. Orada, sizlerin faydalanabileceği güzel bir tesisin atmıştık. İnşallah bu yıl içerisinde hep birlikte açılışını yapacak, kurdeleyi birlikte kesecek ve o tesisi hep beraber kullanacağız. Bu duygularla bir kez daha hepinizin ellerinden ve gözlerinden öpüyor, Anneler Günü'nüzü yürekten kutluyorum."

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirten Ünlüce, belediye bünyesinde hizmet veren Şehit Aileleri ve Gaziler Birimi aracılığıyla her türlü destek için kapılarının açık olduğunu söyledi.

Ünlüce, program boyunca davetlilerle sohbet ederek onların talep ve görüşlerini dinledi.

Anneler Günü'ne özel düzenlenen buluşma, iyi dileklerle sona erdi.