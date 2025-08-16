EBB Binasında Duman Tahliyesi - Son Dakika
EBB Binasında Duman Tahliyesi

EBB Binasında Duman Tahliyesi
16.08.2025 00:04
Eskişehir'de EBB binasındaki duman, rüzgarla taşınan maddeden kaynaklandı, yangın riski yok.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) binasının bodrum katında oluşan duman, ekiplerce tahliye edildi.

Kurumun Odunpazarı ilçesi İki Eylül Caddesi'ndeki binasının bodrum katına duman dolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekipleri, binadaki dumanı tahliye etti.

EBB'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu dumanın binanın önünde bulunan, rüzgarın etkisiyle yapraklarla dolmuş mazgala yakıcı bir maddenin düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Olayda herhangi bir yangının yaşanmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mazgalın bulunduğu alanda açık olan bir mutfak penceresinden içeriye duman girişi olmuştur. İhbar sonrası itfaiye ekiplerimiz hızla olay yerine intikal ederek yemekhane başta olmak üzere binada gerekli kontrolleri yapmış, tehlike arz eden bir durum olmadığı belirlenmiştir."

Kaynak: AA

