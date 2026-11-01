Eber Gölü\'nde su seviyesi yükselse de kirlilik ve tür kaybı sürüyor

AFYONKARAHİSAR'ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'nde son haftalarda etkili olan yağışlarla su seviyesi yükselirken, kirliliğin artmaya devam ettiği belirtildi.

Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Türkiye'nin 12'nci büyük gölü Eber Gölü'nün geçmiş yıllardaki durumuyla bugünkü halini karşılaştıran Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, biyolojik çeşitlilikte ciddi kayıp yaşandığını ifade etti. Göldeki canlı yaşamının giderek azaldığını belirten Çiftçi, "2013 yılında yapılan resmi bir sayımda Eber Gölü'nde 7 farklı türden 3 binin üzerinde balık vardı. Bu bölgede 587 bitki türü yetişirken, dünyada yalnızca burada görülen 68 bitki türü tespit edilmişti. Bu bitkiler de bir hayli azaldı. Bir tek Eber sarısı olarak bilinen bitki kaldı. Eber Gölü'nde 170'ten fazla kuş türü yaşarken, şu an ancak elle sayılabilen göçmen kuş türleri bulunuyor" dedi. Gölün geçmişte fazla suyuyla komşu Akşehir Gölü'nü de beslediğini anlatan Çiftçi, 1990 yılında araya kurulan regülatör ve kuraklık nedeniyle Akşehir Gölü'nün 2021 yılında tamamen kuruduğunu aktardı.

Eber Gölü'nün kirlenmesinde gölü besleyen derelerin sulama amacıyla kullanımının yanı sıra Akarçay üzerinden gelen sanayi ve kanalizasyon atıkları ile tarım ilaçlarının etkili olduğunu savunan Ekrem Önder Çiftçi, "2021 yılından itibaren Eber Gölü de tamamen kirlenmeye başladı. Gölü besleyen derelerin sulama nedeniyle engellenmesi, en büyük su kaynağı olan Akarçay'dan gelen sanayi atıkları, kanalizasyon atıkları ve tarım ilaçları gölü şu anki kötü duruma getirdi. Çabalarımız ve aldığımız kurtarma vaatleri kağıt üzerinde kalmasın. Yoksa gelecek yıllarda çocuklarımız bu gölü de göremeyebilir" diye konuştu.