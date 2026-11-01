Eber Gölü'nde su seviyesi yükselse de kirlilik ve tür kaybı sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eber Gölü'nde su seviyesi yükselse de kirlilik ve tür kaybı sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eber Gölü\'nde su seviyesi yükselse de kirlilik ve tür kaybı sürüyor
Haber Videosu

Eber Gölü'nde son haftalarda etkili olan yağışlar su seviyesini yükseltirken kirliliğin artmayı sürdürdüğü belirtildi. Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, biyolojik çeşitlilikte ciddi kayıp yaşandığını ve gölde bir tek Eber sarısı bitkisinin kaldığını söyledi.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'nde son haftalarda etkili olan yağışlarla su seviyesi yükselirken, kirliliğin artmaya devam ettiği belirtildi.

Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Türkiye'nin 12'nci büyük gölü Eber Gölü'nün geçmiş yıllardaki durumuyla bugünkü halini karşılaştıran Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, biyolojik çeşitlilikte ciddi kayıp yaşandığını ifade etti. Göldeki canlı yaşamının giderek azaldığını belirten Çiftçi, "2013 yılında yapılan resmi bir sayımda Eber Gölü'nde 7 farklı türden 3 binin üzerinde balık vardı. Bu bölgede 587 bitki türü yetişirken, dünyada yalnızca burada görülen 68 bitki türü tespit edilmişti. Bu bitkiler de bir hayli azaldı. Bir tek Eber sarısı olarak bilinen bitki kaldı. Eber Gölü'nde 170'ten fazla kuş türü yaşarken, şu an ancak elle sayılabilen göçmen kuş türleri bulunuyor" dedi. Gölün geçmişte fazla suyuyla komşu Akşehir Gölü'nü de beslediğini anlatan Çiftçi, 1990 yılında araya kurulan regülatör ve kuraklık nedeniyle Akşehir Gölü'nün 2021 yılında tamamen kuruduğunu aktardı.

Eber Gölü'nün kirlenmesinde gölü besleyen derelerin sulama amacıyla kullanımının yanı sıra Akarçay üzerinden gelen sanayi ve kanalizasyon atıkları ile tarım ilaçlarının etkili olduğunu savunan Ekrem Önder Çiftçi, "2021 yılından itibaren Eber Gölü de tamamen kirlenmeye başladı. Gölü besleyen derelerin sulama nedeniyle engellenmesi, en büyük su kaynağı olan Akarçay'dan gelen sanayi atıkları, kanalizasyon atıkları ve tarım ilaçları gölü şu anki kötü duruma getirdi. Çabalarımız ve aldığımız kurtarma vaatleri kağıt üzerinde kalmasın. Yoksa gelecek yıllarda çocuklarımız bu gölü de göremeyebilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Önder ÇiftçiGüncelYaşamEberSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı Çareyi böyle buldular Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı! Çareyi böyle buldular
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Kubat resmen eridi 5 ayda 20 kilo verdi Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:34
Polonya’da iç savaş uyarısı Eski Başbakan Morawiecki’den korkutan sözler
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler
11:32
İstanbul Maratonu’nun şampiyonları belli oldu Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı
İstanbul Maratonu'nun şampiyonları belli oldu! Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı
11:32
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 12:02:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Eber Gölü'nde su seviyesi yükselse de kirlilik ve tür kaybı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android