Eber Gölü'ndeki yangında 40 futbol sahası büyüklüğünde alan zarar gördü - Son Dakika
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Eber Gölü'ndeki yangında 40 futbol sahası büyüklüğünde alan zarar gördü

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bulunan Eber Gölü'nün sazlık alanında çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangında 40 futbol sahası büyüklüğünde bir alan zarar gördü ve birçok kuş türü ile diğer hayvanlar telef oldu.

28.02.2024 19:48  Güncelleme: 19:50
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Eber Gölü'ndeki yangında zarar gören 40 futbol sahası büyüklüğündeki alan böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Çay ilçe sınırları kısmında kalan bölümündeki sazlık alanda dün çıkan yangın güçlükle söndürülürken, olayda 40 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesi Eber beldesi yakınlarında gölün sazlık alanlarından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına karadan müdahale başladı. Gölden yükselen alev ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yangını sabaha karşı güçlükle söndürüldü.

"Bir çok habitat zarar gördü"

Yangının ardından gün ağarmasıyla facianın boyutu gün yüzüne çıktı. Olayda 40 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın zarar gördüğü belirtilirken, bir çok kuş türü başta olmak üzere hayvanlarında telef olduğu kaydedildi. Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, yangının Eber beldesi istikametinden öğle saatlerinde başladığını ifade etti. Ateş, "Yangın gece kendi kendine söndü. 40 futbol sahasından büyük bir alan yandı ve içerisindeki bir çok habitat zarar gördü" dedi.

Kaynak: İHA

Eber, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eber Gölü'ndeki yangında 40 futbol sahası büyüklüğünde alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eber Gölü'ndeki yangında 40 futbol sahası büyüklüğünde alan zarar gördü - Son Dakika
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