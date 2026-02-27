Ebrar Aktaş Davasında Mütaala Açıklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın, taşınma sırasında nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak ölümüne ilişkin davada savcı mütalaasını açıklandı.

Menderes 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkemenin suç duyurusunda bulunması üzerine sanıkların babaları ve nakliye firmasının sahibi Y.G. dosyaya sanık olarak eklendi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan tutuksuz sanık firma çalışanı A.H.M. bu duruşmaya da katılmadı.

Hayatını kaybeden Ebrar Aktaş'ın annesi Songül Lök ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Y.G. şirketin sahibi olduğunu, hastalığından dolayı 4-5 yıl önce nakliye işini bıraktığını söyledi. Araç boşta olduğu zaman çocuklarının nakliye işi yaptığını kaydeden Y.G, "Aracımı onlara para almadan veriyorum. Çocuklarım işçim değildir. Kiralamış oldukları asansör de bana ait değildir." dedi.

Söz verilen Aktaş'ın annesi Songül Lök, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan iddia makamı, sanıklar E.G, M.G. ve Y.G'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, tutuksuz sanık A.H.M'nin ise dosyadan ayrılması yönünde görüş bildirdi.

Taraf avukatları da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta, 20 Eylül 2025'te taşınma sırasında kurulan asansörden düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmış, firma çalışanı A.H.M, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, 3 sanık ile nakliye firmasının sahibi olan Y.G. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istenmişti.