Ebu Safiyye Dış Dünyadan Tecrit Edilmiş

İsrail tarafından alıkonulan Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin, Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'in öldürüldüğünden haberi olmayacak kadar dış dünyayla irtibatının tamamen kesildiği belirtildi.

Ebu Safiyye'nin 3 Haziran'da Nefha Hapishanesinde hücre hapsine alınmadan önce avukatlarıyla gerçekleştirdiği görüşme, Şerif'in hala yaşadığını düşünmesi nedeniyle dış dünyadan ne kadar tecrit edildiğini ortaya koydu.

Esirler Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ebu Safiyye'nin avukatı Nasır Avde'nin, Dr. Ebu Safiyye ile 10 gün önce Negev Hapishanesinde bir araya geldiği ve alıkonulmasına karşı İsrail Yüksek Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sunduğu bildirildi.

Sonrasında Ebu Safiyye'nin hücre hapsine alındığına işaret edilen açıklamada İsrail'in, "Yüksek Mahkemeye başvurmasınlar diye" esirleri hücre hapsine aldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in esirlere karşı başta hücre hapsi olmak üzere büyük ihlaller işlediği, yeterli yiyecek ve içecek bulamadıkları, fiziksel işkenceye ve cinsel saldırıya maruz kaldıkları aktarıldı.

Ebu Safiyye'nin, görüşme sırasında avukatından, esirlerin sesinin ve çektikleri sıkıntıların Enes eş-Şerif aracılığıyla dünyaya duyurulmasını istediği paylaşıldı.

Ebu Safiyye'nin avukatıyla gerçekleştirdiği bu görüşme ve talebi, Şerif'in öldürüldüğünü bilmeyecek kadar dış dünyadan izole edildiğini göstermiş oldu.

İsrail ordusunun 10 Ağustos 2025'te Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda ikisi Al Jazeera muhabiri 5 gazeteci hayatını kaybetmişti.

Esirler Medya Ofisi'nden 5 Haziran'da yapılan açıklamada, Ebu Safiyye'nin 3 Haziran'da Nefha Hapishanesinde hücre hapsine alındığı duyurulmuştu.

Gazze'deki direnişin sembolü haline gelmişti

İsrail askerleri 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesini basarak Ebu Safiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.

Doktor Ebu Safiyye'nin 27 Aralık'ta ağır yıkımın olduğu bir sokakta üzerinde beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü anlar ise sembol haline gelmişti.

Bu, Ebu Safiyye'nin İsrail askerlerince alıkonularak bilinmeyen bir yere götürülmesinden önceki son karelerinden biriydi.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü'nün İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü kare sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı.

İsrail ordusu, bir süre kendisinden haber alınamayan Ebu Safiyye'yi alıkoyduğunu doğrulamıştı. Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasında serbest bırakılacak isimler arasında Ebu Safiyye'nin da adı geçmiş ancak İsrail basını Filistinli doktorun bırakılmayacağını bildirmişti.

Filistinli doktor, 27 Aralık 2024'ten bu yana İsrail'de hapishanede tutuluyor.

İsrail mahkemesi 16 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin "idari tutukluk" süresini 6 ay daha uzatmıştı.