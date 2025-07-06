Ebu Şebab: Gazze'yi Biz Yöneteceğiz

İsrail'in Hamas'a karşı silahlandırdığı milislerin lideri Yasir Ebu Şebab, Hamas'ı mağlup ettikten sonra Gazze Şeridi'ni kendilerinin yöneteceğini iddia etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Ebu Şebab verdiği röportajda, Hamas'a karşı İsrail ile işbirliği yaptıklarını itiraf etti.

Ebu Şebab, "Hamas'ı yendikten sonra Gazze'nin mirasçıları biz olacağız." diyerek milis grubunun Gazze'nin yönetimini eline alacağını ve bu konuda bazı ülkelerle görüşmeler yaptıklarını ileri sürdü.

Geçmişte organize suç örgütü liderliği yaptığı bilinen Ebu Şebab, "İsrail ordusuyla işbirliği yapıyoruz. Hamas ile savaşmamızı engellemek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Ebu Şebab, İsrail'in çeşitli kaynaklarından lojistik ve mali destek aldıklarının altını çizerken isim vermekten kaçındı ve Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail işgali altındaki Refah kentinde "çok rahat" faaliyet gösterdiklerini söyledi.

İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelerde güvende olduklarını söyleyen Ebu Şebab, ordu kontrolünde olmayan bölgelerde de Hamas'a saldırılar düzenlediklerini iddia ederek İsrail ordusuyla koordinasyon içinde hareket ettikleri, yardım ve destek aldıkları itirafında bulundu.

Ebu Şebab, "Filistin Yönetimi'yle belirli hedeflerle ilgili idari koordinasyon sağladıklarını" savundu.

Tel Aviv yönetimi itiraf etmişti

İsrail, Hamas'a karşı Gazze Şeridi'nde bazı milis grupları silahlandırdığını itiraf etmişti.

İsrail eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde kendisiyle işbirliği yapan ve Hamas'a karşı faaliyet gösteren milisleri silahlandırdığını söylemişti.

Başbakan Netanyahu, X sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, liderliğindeki Tel Aviv yönetiminin Gazze'de bazı milis gruplarını silahlandırdığını kabul ederek "Bunun nesi yanlış?" ifadesiyle savunmuştu.