EBYÜ 20. Yılını Kutladı

25.03.2026 20:14
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 20. kuruluş yıl dönümünü törenle kutladı ve ödüller dağıttı.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 20. Yılı ve Kalite Ödülleri Töreni" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinin müzik dinletisiyle devam etti.

Burada konuşan Vali Hamza Aydoğdu, EBYÜ'nün 20. yılında dünyaya entegre olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Dünyadaki değişim ve dönüşümün gerisinde kalınamayacağını vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"İnsana dair hiçbir şeyi küçük görmememiz gerekiyor. Bazen bizim için önemsiz olan bir konu karşıdaki için çok hayati bir önem arz edebilir. Kökü olmayan ağaç meyve vermez. Elbette ki dünyaya entegre olacağız, değişimin ve dönüşümün öncüsü olacağız. Ama kendi kültür, medeniyetimiz, gelenek ve göreneklerimizi de devam ettireceğiz. Bu bizde bir aşağılık kompleksi oluşturmayacak. Biz kendi kültürümüzü, medeniyetimizi, geleneklerimizi bir hayat tarzı yapmalıyız. Ama bunun yanında dünyanın bütün değişim ve dönüşümünün de öncüsü olabiliriz."

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent de üniversitenin 20. yılını idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 20 yıla anlamlı başarılar ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyecek önemli kazanımlar sığdırdıklarını anlattı.

Levent, "Bir üniversitenin kuruluşunda binalar, laboratuvarlar, derslikler ve teknik altyapı elbette büyük önem taşır. Ancak bir üniversiteyi gerçek anlamda üniversite yapan asıl unsur ortak bir ideale inanmak, birlikte üretme kültürünü yaşatmak, fedakarlığı kurumsal bir değere dönüştürmek ve aidiyet duygusunu güçlendirmektir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, geride bıraktığı bu 20 yılda tam da bunu başarmıştır. Bugün kalite odaklı yönetim anlayışımız, uluslararasılaşma hedefi, araştırma ve proje kültürü, yenilikçi eğitim yaklaşımımız ve güçlü kampüs yaşamımızla geleceğe daha emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Program, Rektör Levent'in Vali Aydoğdu ve Belediye Başkanı Bekir Aksun'a "Kalite Onur Ödülü" ile akademisyenlere "Kalite" ve "Yılın Eğiticisi" ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA

