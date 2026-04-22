Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Başkanlık Makamını İlkokul Öğrencisi Ece Akkan'a Devretti - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Başkanlık Makamını İlkokul Öğrencisi Ece Akkan'a Devretti

22.04.2026 14:41  Güncelleme: 15:45
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını ilkokul öğrencisi Ece Akkan'a devretti. Minik başkan, su tasarrufu, sokak hayvanlarının korunması ve çocukların sanatla buluşmasına dair talimatlar verdi.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını temsili olarak ilkokul öğrencisi Ece Akkan'a devretti.

Ülkü İlkokulu 4/E sınıfı öğrencisi Ece Akkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan, Ülkü İlkokulu Müdürü Rasim Kaya, Müdür Yardımcısı Özlem Altaş ve sınıf öğretmeni Mehtap Uslu ile birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkanlık koltuğuna oturan Ece Akkan, kenti ilgilendiren konularda talimatlar verdi. Ece Akkan, özellikle su tasarrufu, sokak hayvanlarının korunması ve çocukların sanatla daha fazla buluşması konularına dikkat çekti. Çocuk tiyatrolarının artırılması ve daha fazla çocuğun ücretsiz şekilde bu etkinliklerden yararlanması yönünde talimat veren minik başkan, park ve yeşil alanların da geliştirilmesini istedi.

"Tiyatro oyunlarının tüm çocuklara ücretsiz olmasını istiyoruz"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutladıklarını söyleyen Ece Akkan, şöyle konuştu:

"Bugün, bu anlamlı günde bana bu görevi verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda mezun olduğunuz okulda öğrenci olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider olan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Biz çocuklar, geleceğin sahipleriyiz. Bize duyulan güvenin farkındayız. Kaynaklarımızı koruyacak, su israfını önlemek için okullarda bilinçlendirme çalışmaları yapacağız. Şehrimizde başarıyla sahnelenen çocuk tiyatro oyunlarının sayısının artırılmasını ve daha fazla çocuğun sanatla buluşmasını talep ediyoruz. 2026 Eskişehir yılı kapsamında ise her ayın 26'sında düzenlenecek çocuk tiyatro oyunlarının tüm çocuklara ücretsiz olmasını istiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

"Su tasarrufu konusundaki hassasiyetin bizim için çok önemli"

Çocuklara güzel bir gelecek bırakmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Ayşe Ünlüce ise "Ece Başkanım, seni, değerli müdür yardımcılarımızı ve öğretmenlerimizi burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 23 Nisan'ın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan'ı, Mustafa Kemal Atatürk'ün hediyesi olarak büyük bir gururla kutluyoruz. Senin gibi bilinçli ve geleceğe umutla bakan bir öğrenciyi bugün bu koltukta görmek bizlere umut verdi. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ülkü İlkokulu'nu temsilen burada olman da ayrıca anlamlı; ben de o okulun bir mezunuyum. Verdiğin talimatları dikkatle dinledik, hepsi çok değerli. Özellikle su tasarrufu konusundaki hassasiyetin bizim için çok önemli. Tekrar hoş geldin diyor, seni kutluyorum" dedi.

Toplantıya katılan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Serap Aylin Şener, Veteriner İşleri Dairesi Başkanı İbrahim Atak, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hakkı Kuş, Eski İçme Suyu Dairesi Başkanı Erdem Uslu, Eski İçme Suyu Havzaları Şube Müdür Vekili Eylem Sıla Özer, verilen talimatların en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Başkanlık Makamını İlkokul Öğrencisi Ece Akkan'a Devretti - Son Dakika

Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip
Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada itirafçı olan müteahhit: 10 milyon dolar rüşvet verdim Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada itirafçı olan müteahhit: 10 milyon dolar rüşvet verdim
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi

15:32
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Başkanlık Makamını İlkokul Öğrencisi Ece Akkan'a Devretti - Son Dakika
