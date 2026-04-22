Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Başkanlık Makamını İlkokul Öğrencisi Ece Akkan'a Devretti

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını temsili olarak ilkokul öğrencisi Ece Akkan'a devretti.

Ülkü İlkokulu 4/E sınıfı öğrencisi Ece Akkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan, Ülkü İlkokulu Müdürü Rasim Kaya, Müdür Yardımcısı Özlem Altaş ve sınıf öğretmeni Mehtap Uslu ile birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkanlık koltuğuna oturan Ece Akkan, kenti ilgilendiren konularda talimatlar verdi. Ece Akkan, özellikle su tasarrufu, sokak hayvanlarının korunması ve çocukların sanatla daha fazla buluşması konularına dikkat çekti. Çocuk tiyatrolarının artırılması ve daha fazla çocuğun ücretsiz şekilde bu etkinliklerden yararlanması yönünde talimat veren minik başkan, park ve yeşil alanların da geliştirilmesini istedi.

"Tiyatro oyunlarının tüm çocuklara ücretsiz olmasını istiyoruz"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutladıklarını söyleyen Ece Akkan, şöyle konuştu:

"Bugün, bu anlamlı günde bana bu görevi verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda mezun olduğunuz okulda öğrenci olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider olan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Biz çocuklar, geleceğin sahipleriyiz. Bize duyulan güvenin farkındayız. Kaynaklarımızı koruyacak, su israfını önlemek için okullarda bilinçlendirme çalışmaları yapacağız. Şehrimizde başarıyla sahnelenen çocuk tiyatro oyunlarının sayısının artırılmasını ve daha fazla çocuğun sanatla buluşmasını talep ediyoruz. 2026 Eskişehir yılı kapsamında ise her ayın 26'sında düzenlenecek çocuk tiyatro oyunlarının tüm çocuklara ücretsiz olmasını istiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

"Su tasarrufu konusundaki hassasiyetin bizim için çok önemli"

Çocuklara güzel bir gelecek bırakmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Ayşe Ünlüce ise "Ece Başkanım, seni, değerli müdür yardımcılarımızı ve öğretmenlerimizi burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 23 Nisan'ın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan'ı, Mustafa Kemal Atatürk'ün hediyesi olarak büyük bir gururla kutluyoruz. Senin gibi bilinçli ve geleceğe umutla bakan bir öğrenciyi bugün bu koltukta görmek bizlere umut verdi. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ülkü İlkokulu'nu temsilen burada olman da ayrıca anlamlı; ben de o okulun bir mezunuyum. Verdiğin talimatları dikkatle dinledik, hepsi çok değerli. Özellikle su tasarrufu konusundaki hassasiyetin bizim için çok önemli. Tekrar hoş geldin diyor, seni kutluyorum" dedi.

Toplantıya katılan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Serap Aylin Şener, Veteriner İşleri Dairesi Başkanı İbrahim Atak, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hakkı Kuş, Eski İçme Suyu Dairesi Başkanı Erdem Uslu, Eski İçme Suyu Havzaları Şube Müdür Vekili Eylem Sıla Özer, verilen talimatların en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.