Ece Bey Anma Töreni

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 672. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gelibolu'nun fethinde büyük rol oynayan "Rumeli Fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın stratejik komutanlarından Ece Bey, düzenlenen törenle anıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde bulunan Ece Bey'in türbesinde gerçekleştirilen anma programı; protokol üyelerinin kabre çiçek bırakması ve dualar okunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ece Bey'in askeri dehası, biyografisi ve Türk tarihindeki önemi anlatıldı.

Büyük ilgi gören anma töreni, mehteran bölüğünün seslendirdiği marşlarla devam etti. Karainebeyli Köyü Muhtarı Ali Yıldırım'ın organizasyonunda tarihi komutanın ruhuna ithafen mevlit okutuldu. Program, katılan davetlilere geleneksel pilav ve ayran ikram edilmesiyle son buldu.

Törene Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Gelibolu Müftüsü İsmail Durna, Karainebeyli Muhtarı Ali Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, çevre köy muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türklerin Rumeli'ye geçişinin 672. yıl dönümü kutlama programlarının geniş bir takvime yayıldığı bildirildi. Etkinliklerin bir sonraki ayağının Çardak beldesinde başlayacağı, ardından Gelibolu ilçesinde devam ederek Bolayır'da bulunan Gazi Süleyman Paşa'nın kabri başındaki ana törenle tamamlanacağı kaydedildi.