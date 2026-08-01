Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ’cü teröristle ilgili yeni gelişme - Son Dakika
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Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ’cü teröristle ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ’cü teröristle ilgili yeni gelişme
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15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve Afyonkarahisar’da yakalanan FETÖ mensubu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla’ya gönderilirken, şahısla ilgili...

15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ mensubu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla'ya gönderilirken, şahısla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu yakalandı. Operasyonun ardından gözaltına alınan Burkay Karatepe, emniyetteki sorgusunun ardından Muğla'ya gönderildi.

Olayla ilgili 1 gözaltı daha

Yapılan teknik ve fiziki takiple birlikte Burkay Karatepe'nin sorgusunun ardından Ö.A. isimli bir şahıs da, zanlıya yardım ve yataklık iddiasıyla gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Teröristin elektriksiz yaşadığı ortaya çıktı

Burkay Karatepe'nin yakalandığı evi geçtiğimiz Temmuz ayının son haftası bir emlakçı vasıtasıyla kiraladığı öğrenildi. Şahsın yakalandığı hücre evi ve binada elektrik olmadığı ortaya çıktı. Burkay Karatepe'nin kiraladığı dairenin bulunduğu İnaz Deprem Konutları bölgesini, az sayıda kişi kaldığı için seçmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, doğalgaz bulunmayan bölgedeki kira fiyatlarının özellikle ısınma sistemi soba olduğundan dolayı 5 ile 10 bin TL arasında değiştiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, Güvenlik, Marmaris, 3. Sayfa, Muğla, Afyon, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ’cü teröristle ilgili yeni gelişme - Son Dakika

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