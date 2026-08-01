Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyadaki toplam tutuklu sayısı 28'e yükseldi.

Tunceli'de kaybolmasıyla Türkiye gündemine oturan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetini aydınlatmak amacıyla sürdürülen adli soruşturmada önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen dosyada, emniyet kanadına yönelik operasyonların kapsamı genişletildi.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: EMNİYET MENSUPLARI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın dördüncü dalgası kapsamında 27 Temmuz’da 16 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, polis memurları, bilgisayar işletmeni ve emekli polislerin de yer aldığı 19 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 1’i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 13 kişi tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NEVŞEHİR EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVİNDE

Soruşturmanın son ayağında, olayın yaşandığı tarihte Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan ve halen Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ertuğrul Aslan da adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Aslan hakkındaki tutuklama kararı kesinleşti.

TUTUKLU SAYISI 28'E YÜKSELDİ

Ertuğrul Aslan’ın da tutuklanmasıyla birlikte, Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 28’e ulaştı. Başsavcılıklar tarafından yürütülen çok yönlü soruşturmanın, elde edilen yeni delil, belge ve bulgular doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.