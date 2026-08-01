Diyarbakır'da Boşanma Tebligatlarında Artış - Son Dakika
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Diyarbakır'da Boşanma Tebligatlarında Artış

Diyarbakır\'da Boşanma Tebligatlarında Artış
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Bağcılar Mahalle Muhtarı, boşanma tebligatlarının arttığını ve kurumların nedenleri araştırması gerektiğini belirtti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi muhtarı Şeyhmus Şirdenli, muhtarlığa son bir yılda gelen boşanma tebligatlarında artış olduğuna dikkat çekerek, kurumların bunun altındaki nedenleri tespit etmeleri için çağrıda bulundu.

2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi, 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık mahallesi unvanına sahip. Mahalle muhtarlığına haliyle her gün onlarca evrak geliyor. Gelen evraklar içerisinde aile mahkemelerinden gelen tebligatlar dikkat çekiyor. Aileler, avukat masraflarından ötürü muhtarlıktan fakirlik belgesi talep ediyor.

İki dönemdir mahalle muhtarı olan Şeyhmus Şirdenli ise belge verirken ailelerin boşanma süreci yaşadığını öğreniyor. Şirdenli, kendi imkanlarıyla bazılarıyla görüşüp sorunlarını çözüme kavuşturup çiftleri boşanmaktan vazgeçiriyor. Yetişemediği durumlar için kurumlara çağrıda bulunan Şirdenli, boşanmaların altındaki nedenlerin tespiti ve çözümü için çağrıda bulundu.

Şeyhmus Şirdenli, İHA muhabirine, devletin politikası gençleri evlendirmek olduğunu, buna katılıp destek verdiklerini söyledi. İki dönemdir burada muhtarlık yaptığını hatırlatan Şirdenli, ama bu bir yıl içinde boşanmaların gittikçe daha da arttığını belirtti.

Günde 15 adet boşanma tebligatı geldiğine değinen muhtar Şirdenli, "Bayan erkek fark etmez bizden gelip fakirlik belgesi istiyor. Buna üzülüyoruz, devlet buna dikkat etsin. Bunlar niye bu kadar boşanıyor. Bu gençlerin genelde 1-2 çocuğu oluyor, ya olmamış. Evlilikleri bir yıl sürmüyor. Buna dikkat çekmek istiyoruz. Gençler bunu gördüğü zaman evlenmekten de kaçıyor. Devletin politikası güzel, gençleri evlendirmek güzel. Bakanlığımızda bunu dile getiriyor, teşvikte veriliyor. Ama maalesef boşanmalar daha da artıyor" dedi.

"Bir kaçını barıştırdım, bırakmadım. Kurumlar da el atsa bunun önlemini alırız"

"Bir baba olarak bunları gördüğüm zaman içim sızlıyor" diyen Şirdenli, "İş yok diyorlar, iş beğenmemezlik de var, bunu da görüyoruz. Tebligatlar aile mahkemesi, bu da boşanmadır. Kurumlara çağrım bir gidip onları dinlesinler. Hepsinin kayıtları var. Bir konuşsunlar, niye boşanıyorlar. Boşandıklarında devlete de bir maliyeti var. Bu çocuklar ortada kalıyor, devlet bu masrafları vermek zorunda kalıyor. Şu anda benim en fazla işim boşanmadır. Avukat istiyor, fakirlik belgesi doldurmak ve onlara vermek. Bir kaçını barıştırdım, bırakmadım. Kurumlar da el atsa bunun önlemini alırız. Daha fazla olmasın. Bu konulara çok üzülüyorum. Gençlerimiz geleceğimizdir. Ufak tefek sorunlardır belki. Kurumlarımız gittiğinde bunları düzeltiriz.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Boşanma Tebligatlarında Artış - Son Dakika

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