Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak - Son Dakika
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Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak

Trump: İran\'la müzakereler bugün başlayacak
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ABD Başkanı Donald Trump, daha önce askıya alındığını duyurduğu İran'a yönelik askeri harekatın neden iptal edildiğini açıkladı. Operasyon için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Trump, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin İran'a saldırın durdurulmasını istediğini söyledi. Körfez ülkelerinin diplomatik çözümden yana olduğunu vurgulayan Trump, Tahran ile Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşmaya varıldığını, nükleer program konusunda da uzlaşma sağlanmasını beklediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan askeri harekatın iptal edilme sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SUUDİ ARABİSTAN, KATAR VE BAE İPTAL ETMEMİ İSTEDİ"

Saldırı için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Trump, operasyonun gerçekleşmesine saatler kala planların askıya alındığını söyledi.

"Her şey hazırdı. Hemen hemen şu anki saatlerde büyük bir saldırı gerçekleşmiş olacaktı." diyen Trump, müttefik ülkelerin talebinin ardından süreci yeniden değerlendirdiklerini ifade etti.

Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın İran'a yönelik saldırının iptal edilmesini istediğini belirterek, "Ancak müttefikler saldırıyı iptal etmemizi istediğinde, 'Bir dakika, bir bakalım' demek durumunda kalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"VELİAHT PRENSE SORDUM, ‘ANLAŞMAYI TERCİH ETTİKLERİNİ’ SÖYLEDİ"

Bölge ülkelerinin askeri bir çatışmadan ziyade diplomatik çözümü desteklediğini söyleyen Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmeyi de anlattı.

Trump, "Prense, 'Bunu yapmamızı mı istersiniz, yoksa bir anlaşmayı mı tercih edersiniz?' diye sordum. O da bir saldırı yerine anlaşmayı çok daha fazla tercih ettiklerini söyledi." dedi.

"İRAN İLE MÜZAKERELER BUGÜN BAŞLIYOR"

Trump, İran ile temasların yeniden başlayacağını belirterek, "İran ile müzakereler bugün başlayacak. Şu anda müzakerelerin formatını görüşüyoruz." açıklamasını yaptı. ABD Başkanı ayrıca Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşmaya varıldığını, nükleer program konusunda da uzlaşma sağlanmasını beklediğini ifade etti.

İRAN’A SALDIRIYI ASKIYA ALMIŞTI

Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada da İran ile anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşı sağlandığını belirterek, bu nedenle planlanan askeri operasyonun askıya alındığını duyurmuştu. Anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık kalmasını ve İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasını hedeflediğini söyleyen Trump, İsrail'in de bu yaklaşımı desteklediğini ifade etmişti.

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Son Dakika Donald Trump Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak - Son Dakika

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