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Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü - Son Dakika
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Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü

Fenomen ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine akşam saatlerinde haciz işlemi yapıldı. İş yerinden alınan eşyalar kamyonetlere yüklenerek götürüldü.

04.01.2024 - 09:10,
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SOSYAL medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine akşam saatlerinde haciz işlemi yapıldı. İş yerinden alınan eşyalar kamyonetlere yüklenerek götürüldü.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ece Ronay hakkında eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık'ta Ece Ronay'ın evine baskın düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklanırken, Ece Ronay'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ece Ronay'a haciz şoku! Tüm eşyalar kamyonetlere yüklenerek götürüldü

EŞYALAR KAMYONETLERLE GÖTÜRÜLDÜ

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine dün akşam saatlerinde icra ve polis ekipleri geldi. İş yerindeki tüm eşyalar ve malzemeler haciz edilerek kamyonetlere yüklendi.

Ece Ronay'a haciz şoku! Tüm eşyalar kamyonetlere yüklenerek götürüldü
Ece Ronay'a haciz şoku! Tüm eşyalar kamyonetlere yüklenerek götürüldü
Ece Ronay'a haciz şoku! Tüm eşyalar kamyonetlere yüklenerek götürüldü
Ece Ronay'a haciz şoku! Tüm eşyalar kamyonetlere yüklenerek götürüldü
Ece Ronay\'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: neden ?? keşke onuda yazsaydınız Yanıtla 0 0

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SON DAKİKA: Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü - Son Dakika
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