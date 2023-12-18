Ece Ronay ve 5 kişi mahkemeye sevk edildi

PENDİK ve Kocaeli 'de eski eşi Mehmet Bilir 'e ait işyerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay 'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi mahkemeye sevk edildi. Suça sürüklenen bir çocuğun işlemleri ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda devam ediyor. Savcılığın Ece Ronay'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ettiği öğrenildi.

Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'nde bulunan iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay ve 5 kişi savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılıkta yaklaşık bir saat ifade veren Ronay hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilirken 4 kişi hakkında ise tutuklama talep edildi.

3 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Diğer 4 şüpheliden Mehmet Sedat Atılgan, Serhat Gögmen ve Uğur Elmacı 'silahla tehdit' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine, Berat Elmacı ise adli kontrolle serbest bırakılmak üzere hakimliğe sevk edildi. Suça sürüklenen bir çocuğun ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosundaki işlemleri devam ediyor.