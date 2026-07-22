Ece Üner, Ahbap Derneği Soruşturmasında İfade Verdi - Son Dakika
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Ece Üner, Ahbap Derneği Soruşturmasında İfade Verdi

22.07.2026 18:01
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Ahbap Derneği'ndeki bağış iddialarıyla ilgili Ece Üner, tanık olarak adliyede ifadesini verdi.

(İSTANBUL) Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Ece Üner ve müzisyen Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. İstanbul Adliyesi'ne gelen isimlerden Ece Üner, sosyal medya hesabından kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sağlamak amacıyla tüm soruları tam bir şeffaflık içerisinde yanıtladım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bir kısmının bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni isimlerin bilgisine başvuruldu.

Soruşturma kapsamında gazeteci Ece Üner, müzisyen Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli hakkında daha önce tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında yeni tanıkların ifadelerinin alınmasına başlandı.

ECE ÜNER: "TÜM SORULARI ŞEFFAFLIK İÇERİSİNDE YANITLADIM"

İfadesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Üner, soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla bilgisine başvurulduğunu belirtti.

Üner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla bilgime başvuruldu. Olayın kamu vicdanı adına tüm boyutlarıyla aydınlatılmasında, yargı süreçlerine duyduğum saygının gereği olarak, o dönem yaptığım yayınlarda kullandığım ifadenin hiçbir art niyet içermediğini, toplumun birlik ve beraberliğine hizmet amacı taşıdığını samimi ve eksiksiz şekilde yetkili makamlara aktardım. Yine kamu vicdanı adına maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sağlamak amacıyla tüm soruları tam bir şeffaflık içerisinde yanıtladım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Ece Üner, 3. Sayfa, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ece Üner, Ahbap Derneği Soruşturmasında İfade Verdi - Son Dakika

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