ECOWAS, Sierra Leone'ye 1200 asker gönderiyor - Son Dakika
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ECOWAS, Sierra Leone'ye 1200 asker gönderiyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Sierra Leone'ye 1200 askerin gönderileceğini açıkladı. ECOWAS Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale, topluluk üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla yapılan görüşmede bu kararın alındığını belirtti. Sierra Leone'deki darbe girişimi sonrası yaşanan olaylar nedeniyle ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

10.08.2024 03:20
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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Sierra Leone'ye 1200 askerin gönderileceğini bildirdi.

ECOWAS Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tinubu, topluluk üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya geldi.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa, görüşmedeki açıklamasında, ECOWAS'ın Sierra Leone'de 1200 asker konuşlandırılmasını kararlaştırdığını ve ülkelerin bu çabayı destekleme sözü verdiğini belirtti.

Sierra Leone'deki darbe girişimi

Bir grup tarafından 26 Kasım 2023'te Freetown'da bulunan Wilberforce kışlasındaki silah deposuna, ardından bölgedeki hapishaneye saldırı düzenlenmişti.

Hapishanedeki saldırıda 2 bin 200 mahkum firar etmiş, olaylar nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri Sözcü İssa Bangura, Wilberforce kışlasına yönelik saldırıda, aralarında 13 asker ve bir polisin olduğu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, kışla ile hapishaneye düzenlenen saldırıların "darbe girişimi" olduğunu bildirmişti.

Darbe girişimine ilişkin aralarında asker ve polislerin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan aralarında eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai??????? Koroma'nın korumasının da bulunduğu 12'si "vatana ihanet"le suçlanmıştı.

Koroma, Sierra Leone'deki Yüksek Mahkemenin tedavi için yurt dışına çıkmasına izin vermesinin ardından Nijerya'nın başkenti Abuja'ya gitmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ECOWAS, Sierra Leone'ye 1200 asker gönderiyor - Son Dakika

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