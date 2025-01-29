ECOWAS, Üç Ülkeye Kapılarını Açık Tutacak - Son Dakika
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ECOWAS, Üç Ülkeye Kapılarını Açık Tutacak

ECOWAS, Burkina Faso, Nijer ve Mali ile işbirliğini sürdürecek ve kapılarını açık tutacak.

29.01.2025 21:17
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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bloktan ayrılan Burkina Faso, Nijer ve Mali'ye kapılarını "açık tutacağını" bildirdi.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, söz konusu üç ülkenin bloktan ayrılmasına ilişkin başkent Abuja'da basın toplantısı düzenledi.

Touray, ECOWAS'ın, bölgeyi tehdit eden ölümcül aşırılık yanlısı şiddet de dahil bölgedeki bazı zorluklarla mücadelede ülkelerle işbirliği yapmayı sürdürme umudunu dile getirdi.

ECOWAS'ın kapılarını "açık tutmaya" karar verdiklerine işaret eden Touray, üye ülkelerden, ECOWAS pasaportu ile bölge içinde serbest dolaşım da dahil üç ülkeye üyelik ayrıcalıklarını tanımayı sürdürmelerini talep ettiklerini aktardı.

Sahel bölgesinde birbirine komşu Mali, Nijer ve Burkina Faso, 1 yıllık çalkantılı sürecin sonunda ECOWAS'tan bugün itibarıyla ayrıldı.

Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun 28 Ocak 2024'te aldıkları ECOWAS'tan ayrılma kararı bir yılın sonunda resmiyet kazandı.

Bu 3 ülke, bugün itibarıyla topluluktan resmen ayrılmış olsa da 6 aylık geçiş süreci boyunca (28 Temmuz'a kadar) fikir değiştirmeleri halinde yeniden ECOWAS'a katılabilecek.

Eylül 2023'te Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran Burkina Faso, Nijer ve Mali ise topluluğa geri dönüşün mümkün olmadığını belirtiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ECOWAS, Üç Ülkeye Kapılarını Açık Tutacak - Son Dakika

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