Eczacı Motosikletini Vermek İstemedi, Polisle Tartıştı - Son Dakika
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Eczacı Motosikletini Vermek İstemedi, Polisle Tartıştı

Eczacı Motosikletini Vermek İstemedi, Polisle Tartıştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, trafikten men edilen motosikletini vermek istemeyen eczacı Oruç F.E., 'eczaneye ilaç yetiştireceğim' diyerek kaçtı. Polisle aralarında yaşanan tartışma güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından eczacıya 7 bin 500 lira ceza kesildi.

06.01.2025 21:17  Güncelleme: 21:19
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde trafikten men edilen motosikletini vermek istemeyen eczacı Oruç F.E., 'eczaneye ilaç yetiştireceğim' diyerek kaçtı. Eczane önüne kadar takip edilen Oruç F.E. burada trafik polisi ile tartıştı. Yaşananlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Ereğli ilçesi Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömerli kavşağında rutin denetim yapan trafik polisleri, kask takmadan ilerleyen Oruç F.E. idaresindeki 67 ABN 070 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde motosikletin 3'üncü kez muayenesiz yakalandığı tespit edildi. Polis memuru M.A., Oruç F.E.'ye motosikletinin trafikten men edildiğini ve çekiçi yardımıyla otoparka çekileceğini anlatırken, eczacı olduğunu söyleyen Oruç F.E., 'eczaneye ilaç yetiştireceğim' diyerek ceza kağıdını imzalamadan uzaklaştı. Polis ekipleri ise kaçan sürücüyü, eczaneye kadar takip etti. Polisin ceza kağıdını imzalatmaya çalıştığı Oruç F.E., motosikletini başka bir yere götürmek istedi. Polis memuru ile sürücü arasında arbede yaşandı.

TARTIŞMA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis memuru ile sürücü arasında yaşanan arbede, bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Tartışma bir süre sonra yatışınca, Oruç F.E.'ye 7 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Motosiklet ise el konularak yediemin otoparkına çekildi.

POLİS ŞİKAYETÇİ OLDU

Sürücü tarafından darbedildiğini ifade eden polis memuru M.A., darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eczacı Motosikletini Vermek İstemedi, Polisle Tartıştı - Son Dakika

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