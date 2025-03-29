Eczane Destek Personeli Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
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Eczane Destek Personeli Eğitimi Tamamlandı

Çankaya Belediyesi'nin İstihdama Destek Projesi kapsamında düzenlenen Eczane Destek Personeli Eğitimi, 68 kursiyerin sertifikalarını almasıyla başarıyla sona erdi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, projenin istihdam sorununa katkı sağladığını vurguladı.

29.03.2025 10:40  Güncelleme: 11:11
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin İstihdama Destek Projesi kapsamında, Ankara Eczacı Odası iş birliğiyle düzenlediği "Eczane Destek Personeli Eğitimi" tamamlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in katılımıyla Ankara Eczacı Odası'nda gerçekleşen sertifika töreninde, eğitime katılan 68 kursiyer eczane destek personeli olarak istihdam edilme imkanına kavuştu.

Çankaya Belediyesi'nin Ankara Eczacı Odası iş birliğiyle düzenlediği "Eczane Destek Personeli Eğitimi" tamamlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in katılımıyla Ankara Eczacı Odası'nda gerçekleşen sertifika töreninde eğitime katılan 68 kursiyer, sertifikalarını aldı. Sertifika törenine Başkan Güner'in yanı sıra Ankara Eczacı Odası Başkanı Cumhur Cem Abbasoğlu, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy ve Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile programa katkı sağlayan eğitmenler katıldı.

Eğitim, 96 saatlik kursun ardından tamamlandı

Program boyunca Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası Mustafa Kemal Gürbüz Toplantı Salonu'nda gerçekleşen Eczane Destek Personeli Eğitimi, 96 saatlik kursun ardından tamamlandı. 18-35 yaş arasındaki başvurulardan seçilen 68 kursiyer, eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı.

"Bu projemiz de bu anlayışın bir sonucu oldu ve büyük ilgi gördü"

Başkan Hüseyin Can Güner, böyle anlamlı bir projeye katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ankara Eczacı Odamızla yapmış olduğumuz görüşmede, belediye ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerde yalnızca gündelik rutin ya da protokol gereği yapılan temasların ötesine geçmeyi hedeflemiştik. Kentin sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projelerde de iş birliği yapmayı amaçlamıştık. Bu projemiz de bu anlayışın bir sonucu oldu ve büyük ilgi gördü. Bu proje ile hem Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte en çok hissedilen sorunlardan biri olan istihdam sorununa, hem de eczacı meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu, onların hizmet kalitesini artıracak ve halk sağlığına katkı sunacak bir alana yönelik katkı sağlamış olduk. İki yönlü katma değere sahip bu projeyle önemli bir adım attık. Bugün 68 kursiyerimiz sertifikalarını alarak eczanelerimizde yurttaşlarımıza hizmet sunmaya başlayacak. Onların sağlığı ve yaşam kalitesi için çalışacaklar. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte bu sayı her seferinde artarak ilerleyecek. Eczacılarımız, özellikle pandemi döneminde olmak üzere, tarihin her anında ve hayatın her alanında, yurttaşlarımızın sağlığı için büyük bir fedakarlıkla mücadele eden, en kutsal meslek gruplarından biridir. Ben de inanıyorum ki, bu yolda sizler de onlara omuz vereceksiniz. Yurttaşlarımız için daha sağlıklı, daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz."

"Toplum sağlığına katkı sunan projelerde yeniden buluşmayı diliyorum"

Cumhur Cem Abbasoğlu ise törende yaptığı konuşmada, eczanelerdeki hizmet kalitesini artırmak ve nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Çankaya Belediyesi'nin sağladığı destekle bu sorumluluğu paylaştıklarını vurgulayan Abbasoğlu, "68 kursiyerimiz 8 hafta süren teorik ve pratik eğitimleri başarıyla tamamladı. Bu eğitimler sayesinde eczanelerde karşılaşabilecekleri durumlara yönelik çözüm üretebilecek yetkinlikler kazandılar. Sertifika almaya hak kazanan tüm kursiyerleri kutluyor, projeye katkı sunan başta Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Toplum sağlığına katkı sunan projelerde yeniden buluşmayı diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eczane Destek Personeli Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika

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