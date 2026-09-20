Ed Sheeran, Macklemore kararına 'hatalar yapıyorum' sözleriyle karşılık verdi - Son Dakika
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Ed Sheeran, Macklemore kararına 'hatalar yapıyorum' sözleriyle karşılık verdi

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Ed Sheeran, Filistin'e desteği nedeniyle ABD turnesinden çıkarılan Macklemore tartışmasında 'hatalar yapıyorum ve çok, çok üzgünüm' dedi. Sheeran, Gazze'deki saldırılar için soykırım nitelemesi yapmadı; yaşananları 'felaket ve orantısız' sözleriyle değerlendirdi.

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, Filistin'e destek açıklamaları dolayısıyla turneden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore konusunda "hatalar yaptığını" belirterek, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını soykırım yerine "felaket" olarak nitelemekle yetindi.

Gazze'deki gelişmeler karşısında sessiz kalmakla ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin kamuoyu önünde yeterince tutum almamakla eleştirilen Sheeran, ABD turnesinin açılış sanatçılarından Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin konuştu.

Philadelphia'daki Lincoln Financial Field'da sahne alan Sheeran, Macklemore'a yönelik tepkilere işaret ederek son bir haftada "zor kararlar" almak zorunda kaldığını söyledi ve "Hatalar yapıyorum ve çok, çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

Sheeran, siyasetten uzak durduğunu belirterek, "Aktivist bir müzisyen olmak hiçbir zaman istemedim ancak bu durum beni ifade özgürlüğü ve gezegendeki en karmaşık siyasi mesele hakkındaki önemli ve hararetli bir tartışmanın ortasına koydu." dedi.

Gazze'de yaşananlar için soykırım nitelemesi yapmaktan kaçınan Sheeran, "Gazze'de yaşananlar felaket, savunulamaz ve orantısız. Yıkımın ve sivillerin, çocukların hayatlarını kaybetmesinin boyutu ile Batı Şeria'da yaşanan bu sistematik adaletsizlik karşısında kalbim kırıldı. Bunları görmezden gelemeyiz." ifadelerini kullanmakla yetindi.

Sheeran, Yahudi ve İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan ABD'li milyarder Robert Kraft'ın sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına karşı çıkmasına işaret ederek, mekanların, sanatçılarla içerikleri önceden onaylaması fikrinin kendisini "endişelendirdiğini" belirtti ve konserlerinin "güvenli" olarak kalmasını istediğini söyledi.

Şarkıcı Sheeran ayrıca, "İsrail'de ve 7 Ekim'de Nova Müzik Festivali'nde yaşananlar korkunçtu ve yüzyıllardır süregelen Yahudi acısını daha da derinleştirdi." ifadelerini kullandı.

Macklemore, Sheeran'ın ABD turnesinden çıkarılmıştı

ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerden çıkarılmıştı.

Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından Sheeran'ın diğer açılış sanatçıları da turneden çekileceklerini açıklamıştı.

Turne sahibi Sheeran ise Gazze'deki soykırım hakkında çoğunlukla sessiz kalmakla eleştirilmişti.

Macklemore'un Filistin'e desteği nedeniyle turneden çıkarılması kararı, sosyal medyada birçok kişi tarafından yoğun tepkiyle karşılanmıştı.

Macklemore'dan Gazze'ye destek

Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.

Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

Kaynak: AA
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