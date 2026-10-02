Ed Sheeran turnesinden çıkarılan Macklemore'un Filistin turnesi biletleri tükendi - Son Dakika
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Ed Sheeran turnesinden çıkarılan Macklemore'un Filistin turnesi biletleri tükendi

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Filistin'e destek mesajları nedeniyle Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan Macklemore'un Özgür Filistin Turnesi'nin biletleri tükendi. Rapçi, Dublin, Paris ve Londra'daki üç konserin biletlerinin anında tükendiğini belirterek destek verenlere teşekkür etti.

ABD'li rapçi Macklemore'un Filistin'e destek açıklamaları dolayısıyla İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından, gelirleri Filistin halkını savunan kuruluşlara bağışlanacak "Özgür Filistin Turnesi"nin biletleri tükendi.

Macklemore, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında turne kapsamındaki üç konserin biletlerinin anında tükendiğini belirten Macklemore, şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası hayran kaldım. Müzisyenlerin Filistin ile dayanışma içinde olabileceğine, sahneyi bağış toplamak için kullanabileceğine ve kolektif eylemin nasıl olabileceğini gösterebileceğine inanarak bu konserleri hızlı bir şekilde düzenledik. İktidardakiler özgürlük çağrılarımızı susturmaya çalıştıklarında, sanat her zaman bir direniş biçimi olacaktır. Dublin, Paris ve Londra, bu şekilde destek verdiğiniz için teşekkürler. Bu konserlere gösterilen ilgi, dünya çapında ne kadar çok insanın özgür bir Filistin için bir arada durduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Konser programları yakında açıklanacak. Birlikte olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Macklemore, Sheeran'ın ABD turnesinden çıkarılmıştı

ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerden çıkarılmıştı.

Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından Sheeran'ın diğer açılış sanatçıları da turneden çekileceklerini açıklamıştı.

Turne sahibi Sheeran ise Gazze'deki soykırım hakkında çoğunlukla sessiz kalmakla eleştirilmişti.

Macklemore'un Filistin'e desteği nedeniyle turneden çıkarılması kararı, sosyal medyada birçok kişi tarafından yoğun tepkiyle karşılanmıştı.

Macklemore'dan Gazze'ye destek

Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.

Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

Kaynak: AA
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