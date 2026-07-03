Edelstein Likud'dan Ayrılıyor - Son Dakika
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Edelstein Likud'dan Ayrılıyor

03.07.2026 21:07
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Yuli Edelstein, Likud ön seçimlerine katılmayacağını ve yeni bir siyasi yola çıkacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un önde gelen isimlerinden Yuli Edelstein, "Likud ön seçimlerine katılmayı düşünmüyorum, yeni bir siyasi yola çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Edelstein'in verdiği röportajın tanıtımında, Netanyahu'nun parti içindeki en büyük rakiplerinden görülen Edelstein'in Likud'dan ayrılacağını söylediği kısımlara yer verdi.

2003'ten beri Likud'u temsil eden Edelstein, tamamı yarın yayınlanacağı belirtilen röportajın tanıtım kısmında "Likud ön seçimlerine katılmayı düşünmüyorum, yeni bir siyasi yola çıkıyorum." diyerek partiden ayrılma sinyali verdi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Edelstein, Gilad Erdan ve Ayelet Shaked ile güçlerini birleştirerek yeni bir parti kurmaya çalıştığını ileri sürdü.

Haberde, Edelstein'ın istifasının, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi öğrencilerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasını sağlamak amacıyla, Tevrat eğitimini "en üstün ulusal değer" ilan eden yasa tasarısının ilk okumada İsrail Meclisi'nden geçmesinin ardından geldiğine dikkati çekildi.

Edelstein, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasa tasarısına karşı çıkması nedeniyle İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanlığı görevinden alınarak komisyondan çıkarılmış, yerine Boaz Bismuth getirilmişti.

Uzun süredir Netanyahu'nun parti içi rakibi olarak görülen Edelstein, 2021'de Likud liderliği için kampanya başlatmış, ancak daha sonra adaylıktan çekilmişti.

İsrail'de genel seçimlerin ekim sonuna kadar yapılması gerekiyor. Likud ise bu kapsamda ön seçimlerini 4 Ağustos'ta yapacak.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edelstein Likud'dan Ayrılıyor - Son Dakika

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