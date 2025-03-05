Edip Akbayram Anısına Özel Tramvay ve Otobüs Seferleri - Son Dakika
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Edip Akbayram Anısına Özel Tramvay ve Otobüs Seferleri

İETT, Edip Akbayram için Nostaljik Tramvay'da şarkı seferleri düzenliyor ve özel otobüs hizmeti sunuyor.

05.03.2025 15:46
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(İSTANBUL)- İETT, önceki gün yaşamını yitiren ve dün son yolculuğuna uğurlanan usta sanatçı Edip Akbayram için İstanbul'un simgelerinden İstiklal Caddesi'ndeki Nostaljik Tramvay'da şarkıları eşliğinde seferler düzenliyor. İETT, bir otobüsünü de sanatçıya özel olarak tasarlayarak İstanbullullular ile buluşturuyor.

Hazırladığı ve seslendirdiği türküler ile Türk Halkının gönlünde taht kuran usta sanatçı Edip Akbayram'ın sonsuzluğa uğurlanmasının ardından İETT, sanatçının hatırasını İstanbullular ile beraber yaşatmak için özel bir etkinlik gerçekleştiriyor.

İstiklal Caddesi'nde Edip Akbayram şarkıları yankılanacak

İstanbul'un sembollerinden biri haline gelen İstiklal Caddesi'ndeki Nostaljik Tramvay, belirli seferlerinde Edip Akbayram'ın en sevilen şarkıları eşliğinde yolcularını taşıyacak. Sanatçının unutulmaz eserleri, tramvay yolculuğunu daha anlamlı ve duygusal bir hale getirerek İstanbullulara nostaljik bir anı yaşatacak.

Kadıköy- Pendik hattında Edip Akbayram otobüsü

Bunun yanı sıra, İETT tarafından özel olarak tasarlanan bir otobüs, Edip Akbayram'ın fotoğrafları ve şarkı sözleri ile donatılarak İstanbulluların hizmetine sunuluyor. 5 Mart - 20 Mart 2025 tarihleri arasında 17 Kadıköy-Pendik hattında sefer yapacak bu özel otobüs, sanatçının mirasını İstanbul sokaklarında yaşatmaya devam edecek. 154 yıllık köklü geçmişiyle İstanbul'un toplu taşıma kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan İETT, şehrin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Edip Akbayram anısına düzenlenen bu özel etkinlik, İstanbullulara sanatçının eserleriyle dolu anlamlı bir yolculuk sunacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edip Akbayram Anısına Özel Tramvay ve Otobüs Seferleri - Son Dakika

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