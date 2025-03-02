Edip Akbayram Hayatını Kaybetti

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Sanatçı Edip Akbayram'ın cenazesi morga kaldırıldı

İSTANBUL - Akşam saatlerinde vefat eden sanatçı Edip Akbayram'ın cenazesi Haydarpaşa numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Usta sanatçının yakınları ve sevenleri hastanede gözyaşlarına boğuldu.

Akşam saatlerinde vefat eden sanatçı Edip Akbayram'ın cenazesi Haydarpaşa numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Vefat eden sanatçının yakınları ve sevenleri hastaneye koştu. Sanatçı dostlarından Kubat da "usta bir ağabeyimizi kaybettik başımız sağolsun " açıklamalarında bulundu.