Edirne Baro Başkanlığına seçilen Özgür Yıldırım mazbatasını Aynur Yurt\'tan aldı

Edirne Baro Başkanlığına seçilen Özgür Yıldırım mazbatasını Aynur Yurt'tan aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Baro Başkanlığına seçilen Özgür Yıldırım, mazbatasını Edirne İl Seçim Müdürü Aynur Yurt'tan aldı. Yıldırım, seçimin hayırlı olmasını dileyerek hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunması doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.
Edirne Baro Başkanlığına seçilen Özgür Yıldırım, mazbatasını aldı.
Baronun yönetim kurulu üyeleri ve avukatlarla Edirne Adliyesine gelen Yıldırım, mazbatasını Edirne İl Seçim Müdürü Aynur Yurt'dan aldı.
Seçimin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunması doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.
Kaynak: AA
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