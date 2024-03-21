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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Edirne Valiliği personelini ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

Daha sonra ziyaret ettiği süpermarketin çalışanları ile sohbet eden İba, "Edirne'nin bu sefer umudu var. Geleceğe dair, güzel bir şehre dair, huzurlu, yeşil sokaklara dair umudumuz var. Edirne'miz için çok güzel projelerimiz var." dedi.

İba, Çavuşbey Mahallesi'nde de bir kahvehanede esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Talep ve önerileri dinleyen İba, "Hemşehrilerimizin sıcak ve samimi ilgisi, bizlere olan teveccühü heyecanımızı, coşkumuzu ve umudumuzu artırıyor. Edirne, hep birlikte, çok güzel." şeklinde konuştu.

İba, Saraçlar Caddesi'ndeki proje tanıtım noktasını da ziyaret ederek, "Her mahallemizde bir sohbetimiz, bir sedamız var. Projelerimizin kısa tanıtımlarını görmek isteyen vatandaşlarımızı Saraçlar Cadde'mize davet ediyoruz. Resimler, gerçekleri anlatmakta ne kadar etkili bilemem ama, bizleri çok güzel, çok yeşil bir Edirne'nin beklediğinden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

CHP Adayı Filiz Gencan Akın

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez'i ziyaret etti.

Akın, ziyarette süt üreticilerinin sorunlarını dinledi.

Çiğ süt fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını aktaran Akın, "Üretici gözü gibi baktığı ineklerini satmakla karşı karşıya. Maalesef ülkemizde yaşadığımız bu ekonomik kriz üreticiyi de tüketiciyi de derinden etkiliyor. Halkımız zor geçiniyor. 31 Mart'tan sonra sosyal belediyecilik anlayışıyla hem üreticimizin hem de tüketicimizin yanında olacağız. Kapımız herkese açık olacak. Güçlü bir ekip, herkese dokunacak projelerimiz ile biz hazırız." ifadelerini kullandı.

Akın, engelli vatandaşlara yönelik projeleriyle ilgili de sosyal medya aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Akın, açıklamasında engelli bireylerin sıkıntılarının giderilmesi, sosyal hayat içinde desteklenmeleri ve ihtiyaçlarının giderilmesi için elinden gelenin fazlasını yapacağını belirtti.

"Cumhuriyet kadını olarak söz veriyorum" diyen Akın, "84 sosyal proje ile Edirne'yi marka şehir yapacağız. Engelsiz bir kent olacak. Tüm yollar ve kaldırımlar engellilere uygun hale getirilecek. Engelli bireylere ev tadilat desteği verilecek. Down kafe ile down sendromlu melekler hayata dahil olacak. Engelli bireyler ve aileleri için moral motivasyon etkinlikleri düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İYi Parti Adayı Hamdi Sedefçi

İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Sedefçi, Türkan Saylan Kültür ve Sanat Evi'ni ziyaret etti.

Sedefçi, samimi ve güler yüzlü karşılaşmalarından dolayı vakıf başkanı ve yönetimine teşekkür ettiğini belirtti.

Sedefçi daha sonra bir çorap fabrikasını ziyaret etti.

Burada fabrika müdürü Nureddin Yanıkçı ve fabrika çalışanlarıyla bir araya gelen Sedefçi projelerini anlattı, istek ve talepleri dinledi.

Yaşlılar Haftası kapsamında Edirne Huzurevi'ni de ziyaret eden Sedefçi, "Huzurevini ziyaret etmek büyük bir onurdu. Yaşlılarımızla bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleme fırsatı bulduk. Huzurevi yönetimi ve personelinin samimi karşılamaları için içtenlikle teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Adayı Tezcan Karakütük

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, Edirne'nin sorunlarını bilen ve bizzat yaşayan isimlerden biri olduğunu bildirdi.

Karakütük, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'a sayılı günler kaldığını, çok kritik bir seçim olacağını belirtti.

Edirne'nin biriken sorunlarının tek çözümünün değişimle mümkün olacağını savunan Karakütük, şunları kaydetti:

"Yıllardır hepimizin eleştirdiği, şehrimizle ilgili olmasını istediğimiz birçok konu var. Seçime az bir zaman kaldı bizler de çalışmalarımızı sahada aralıksız sürdürerek vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. Projelerimiz çok takdir görüyor. Bizi belediye başkanlığına layık gördüğünüz anda bu projelerin hepsini hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın temel problemlerine çözüm olacağız."