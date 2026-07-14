Gencan: Millet iradesi her şeyin üzerinde - Son Dakika
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Gencan: Millet iradesi her şeyin üzerinde

14.07.2026 12:57
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 15 Temmuz darbe girişiminin milletin demokrasi kararlılığıyla başarısızlığa uğratıldığını belirterek, milli egemenlik ve demokrasiye sahip çıkma çağrısı yaptı, şehitleri rahmetle andı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan, mesajında 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin milletin demokrasiye ve özgür iradesine sahip çıkma kararlılığı sayesinde başarısızlığa uğratıldığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün Cumhuriyetin temel dayanaklarından biri ve millet iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu vurgulayan Gencan, demokrasiye, hukuk devletine ve milli egemenliğe yönelik her türlü girişimin karşısında durmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Cumhuriyetin kazanımlarını, demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü korumanın gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın en önemli şartı olduğunu belirten Gencan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi, milletimizin demokrasiye ve özgür iradesine sahip çıkma kararlılığı sayesinde başarısızlığa uğratılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü, Cumhuriyetimizin temel dayanaklarından biri, millet iradesinin en güçlü ifadesidir. Demokrasiye, hukuk devletine ve milli egemenliğe yönelen her türlü girişimin karşısında durmak, ortak sorumluluğumuzdur."

Gencan, mesajını, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanı ve demokrasisi uğruna hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, millet iradesini her şeyin üzerinde tutan anlayışın daima yaşamasını diliyorum." sözleriyle tamamladı.

Kaynak: AA

Edirne Belediyesi, Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

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