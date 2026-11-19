Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan TBMM'ye ziyaretGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen heyetiyle Ankara'da ziyaretlerde bulundu.
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen heyetiyle Ankara'da ziyaretlerde bulundu.
TBB Başkanvekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce başkanlığındaki heyet, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti genel başkanları ve temsilcileriyle görüştü.
Görüşmelerde, TBB tarafından hazırlanan ve belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasını güvence altına almayı amaçlayan çalışma dosyası sunuldu.
Dosyada, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100'üncü maddesinde değişiklik yapılması önerildi.
Ankara programı kapsamında heyet, organ nakli alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı da ziyaret etti.
Gencan, demokratik temsilin, hukukun üstünlüğünün ve seçmen iradesinin korunmasının yerel yönetimler açısından önem taşıdığını belirtti.
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