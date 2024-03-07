Edirne Belediye Meclisi mart ayı toplantısı yapıldı

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Edirne Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında gerçekleşti.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki meclis salonunda gerçekleşen toplantı, 31 Mart'ta görev süreleri bitecek meclis üyelerine plaket verilmesiyle başladı.

Gürkan, toplantıda yaptığı konuşmada, görev yaptıkları süresince tüm meclis üyelerinin kentin faydasına işler yapmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Edirne'nin temel belediyecilik hizmetlerini alması için çalıştıklarını belirten Gürkan, katı atık toplama, içme suyu, çevre yolları ve altyapı gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Belediye meclisinde görev yapan üyelere teşekkür eden Gürkan, yeni dönemde seçilecek üyelere de görevlerinde başarı diledi.

Dinar'a "Edirne turizm elçisi" beratı verildi

Katıldığı televizyon programları, fuar ve etkinliklerde kentin tanıtımına verdiği katkılardan dolayı belediye meclisince "Edirne turizm elçisi" payesi verilen Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı ve tava ciğer dükkanı işletmecisi Bahri Dinar'a berat verildi.

Dinar'ın yıllardır kenti tanıtımına büyük katkı sunduğunu ifade eden Gürkan, "Edirne'nin turizmine bugüne kadar sağladığı katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisini kutluyorum, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

Dinar da Gürkan ve meclis üyelerine teşekkür etti.