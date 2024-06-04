Edirne Belediye Meclisi, şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılmasını kararlaştırdı - Son Dakika
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Edirne Belediye Meclisi, şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılmasını kararlaştırdı

Edirne Belediye Meclisi, şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılmasını kararlaştırdı

Edirne Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, haziran ayı maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Meclis oy çokluğuyla aldığı kararla şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılmasını kararlaştırdı. Zamın ardından öğrenciler için biniş ücreti 11 lira 90 kuruştan 16 lira 300 kuruşa, tam ücret ise 16 lira 80 kuruştan 23 liraya yükseldi. Kararın ardından AK Partili Meclis Üyesi Celal Demir, zammı eleştirdi ve Belediye Başkanı Gencan'a seçim döneminde ulaşımda indirime gidileceği vaadini hatırlattı. Belediye Başkanı Akın ise ulaşım sistemini ayakta tutmak zorunda olduklarını belirterek, belediye gelirleri ve tasarruf tedbirlerinin engel oluşturduğunu ifade etti.

04.06.2024 17:04
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Edirne Belediye Meclisinde, şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılması kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, haziran ayı maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Gündemde yer alan ulaşıma zam maddesi de görüşüldü.

Bir süre önce hayatını kaybeden "Edirne turizm elçisi" ve Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar'ın adının oturduğu sokağa verilmesine de karar verildi.

Ayrıca Meclisin oy çokluğuyla aldığı kararla şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapıldı.

Zammın ardından öğrenciler için biniş ücreti 11 lira 90 kuruştan 16 lira 300 kuruşa, tam ücret ise 16 lira 80 kuruştan 23 liraya yükseldi.

AK Partili Meclis Üyesi Celal Demir, kararın ardından söz alarak zammı eleştirdi.

Demir, Belediye Başkanı Gencan'a seçim döneminde ulaşımda indirime gidileceği vaadini hatırlatarak "Seçim öncesinde 'yüzde 20 indirim yapacağım' demiştiniz şimdi zam yaptınız." dedi.

Belediye Başkanı Akın da vatandaşların ETUS'a yönelik istek ve şikayetlerini takip merkezi sayesinde yakından takip ettiklerini belirtti.

Ulaşım sistemini bir şekilde ayakta tutmak zorunda olduklarını ifade eden Akın, "Evet bizim bir indirim talebimiz vardı, fakat bunu yaparken Edirne Belediyesi tarafından finanse etmek üzere yapmıştık. Ama ne yazık ki geldiğimiz noktada hem belediye gelirleri hem çıkan tasarruf tedbirleri bizi engeller vaziyete geldi. Bir şekilde en düşük seviyeden de olsa zam yapmak zorunda kaldık." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Belediye Meclisi, şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılmasını kararlaştırdı - Son Dakika

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