Edirne Çocuk Meclisi toplantısında yeni dönem projeleri ve talepler ele alındı - Son Dakika
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Edirne Çocuk Meclisi toplantısında yeni dönem projeleri ve talepler ele alındı

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Edirne Çocuk Meclisi toplantısında yeni dönem projeleri ve talepler ele alındı
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Edirne Kent Konseyi Çocuk Meclisi 3. Dönem toplantısı, Belediye Başkan Vekili Savaş Çerkez, birim müdürleri ve çocukların katılımıyla yapıldı. Toplantıda Çocuk Meclisinin çalışmaları ve yeni dönem projeleri anlatıldı, çocukların talepleri ilgili birimlerce not alındı.

Edirne Kent Konseyi Çocuk Meclisi 3. Dönem Toplantısı yapıldı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Savaş Çerkez, birim müdürleri ve çocukların katılımıyla Belediye Meclisi salonunda düzenlenen toplantıda, Çocuk Meclisinin bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve yeni dönem projeleri anlatıldı.

Çocukların Edirne'ye ilişkin görüş ve önerilerinin değerlendirildiği toplantıda, çocukların belediyeden talepleri ilgili birimlerce not alındı.

Çerkez, Çocuk Meclisinin üyelerine emekleri için teşekkür ederek yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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