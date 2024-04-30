Edirne Belediye Başkanı ve Siyasi Parti İl Başkanlarından 1 Mayıs Mesajları - Son Dakika
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Edirne Belediye Başkanı ve Siyasi Parti İl Başkanlarından 1 Mayıs Mesajları

Edirne Belediye Başkanı ve Siyasi Parti İl Başkanlarından 1 Mayıs Mesajları

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin ve CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladılar.

30.04.2024 17:44
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, kaynakları doğru kullanmak ve çalışanların haklarını eksiksiz teslim edebilmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

1 Mayıs'ta birlikte meydanlarda olacaklarını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Emekçilerimiz, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmalarımızın, ülkemizin daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde büyük önem taşıdığı bilinciyle alın teriyle, emeğiyle çok zor şartlar altında ekmeğini kazanan ve Edirne'mize, ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Akıncı

AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akıncı, işçi ve emekçilerin Türkiye'nin büyümesinde ve kalkınmasında kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

İşçi ve emekçilerin şartlarının iyileştirilmesi adına AK Parti olarak her zaman artan bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Akıncı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin istihdamını artırmak için adımlar atılıyor. Ücretlerden sosyal haklara kadar pek çok alanda iyileştirmeler sağlandı. İşçilerin ve emekçilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi adına yapılan çalışmalar sürüyor.

AK Parti hükümeti olarak işçilerin ve emekçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz. Emek ve alın teriyle büyüyen bir Türkiye için mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, 1 Mayıs'ın işçilerin birlik, dayanışma ve mücadelesini simgeleyen gün olduğunu belirtti.

Her yıl 1 Mayıs'ta dünyanın çeşitli yerlerinde işçilerin düzenledikleri etkinliklerle 1 Mayıs'ın kutlandığını aktaran Tekin, "Güncel taleplerini dile getirmekte, insanca çalışma ve yaşama koşulları talep etmektedirler. Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik vermek gerekmektedir. İşçilerimiz geçim mücadelesi verirken bizler de insanca bir yaşam için mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Merkez İlçe Başkanı Balkanlı

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balkanlı, mesajında, işçi ve emekçilerin hakları ile onurlu yaşam mücadelesini saygıyla selamladıklarını belirtti.

Emekçilerin alın teriyle kazandıkları hakları korumak ve iyileştirmenin iktidarın sorumluluğu olduğunu aktaran Balkanlı, "Adalet, eşitlik ve insanca yaşam mücadelesinde CHP olarak işçi sınıfının yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ancak." ifadelerini kullandı.

Balkanlı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

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