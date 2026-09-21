Edirne'de 1 milyon 158 bin 100 TL'lik ziynet hırsızlığında temizlikçi şikayet edildi

Edirne'de 1 milyon 158 bin 100 TL'lik ziynet hırsızlığında temizlikçi şikayet edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Emniyet Müdürlüğüne Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evden 1 milyon 158 bin 100 liralık ziynet eşyası çalındığı ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler şüpheli ya da şüphelileri yakalamaya çalışırken ev sahibi, evine temizliğe gelen kişi hakkında şikayette bulundu.
Edirne'de bir evden yüklü miktarda ziynet eşyalarının çalınması üzerine ekipler çalışma başlattı.
Edirne Emniyet Müdürlüğüne Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evden 1 milyon 158 bin 100 liralık ziynet eşyası çalındığı ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.
Ev sahibi Ş.A. evine temizliğe gelen S.D. hakkında şikayette bulundu.
Ekiplerin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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