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Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yapılan denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne\'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
24.01.2024 - 09:45,
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Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Göçmenler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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