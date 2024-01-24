Edirne\'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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