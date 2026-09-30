Edirne'de 11, Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 11, Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerince 18 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 11 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde yakalanan 7 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de 11, Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı - Son Dakika
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