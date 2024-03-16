Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 14 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 14 yabancı yakalandı - Son Dakika
Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde dizilerin idari ve uygulayıcı yapımcıları ile bir araya geldi. Toplantıda, İstanbul'da dizi çekim süreçlerinde sahada yaşanan sorunlar ve çözüm yöntemleri ele alındı. Güven, dizi çekim ekiplerinin işini kolaylaştırmak ve şehrin gündelik hayatını etkilemeyecek çalışma yöntemleri üzerinde çalıştıklarını belirtti. İstanbul'un dünya çapında popüler olan dizilerin çekimlerine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Güven, bu çalışmaların sinema filmlerinin yapım tasarımlarını yapanlarla da devam edeceğini ifade etti.
AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs ilçesinde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Kırcalı, burada partililerle bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde gösterdiği özverili çalışmaları ve yüksek başarı oranını vurguladı. Daha sonra 19 Mayıs Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Osman Topaloğlu ile tekstil atölyesi ve sanayi esnafını ziyaret etti. Ziyaretlere AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven de katıldı.
Erzurum'da dün başlayan kar yağışı bugün soğuk havaya dönüştü. Araçlar ve bahçeler karla kaplandı, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. Şenkaya ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Kars'ta da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, kent merkezi beyaza büründü. Sarıkamış ilçesinde ağaçlar, bitkiler ve araçlar karla kaplandı. Ardahan'da da kar yağışı devam ediyor.
Çatalca'da, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz'in Benfica takımını sahasında konuk edecek. İlk maçta yenilen Yalıkavak, turu geçmek için galibiyet arayacak.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Lüleburgaz ilçesinde bir otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 82,95 gram metamfetamin ve 1,34 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Samsunspor, maç için hazırlıklarını tamamlayarak Mersin'e hareket etti. İki takım arasında oynanan mücadelelerde Samsunspor 2 galibiyet alırken, Hatayspor 1 galibiyet elde etti. Maçı Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok ve Uğur Sarı hakem üçlüsü yönetecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?