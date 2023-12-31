14:07 • •
14:06 • •
13:17 • •
12:03 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek•
İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve komando unsurlarınca son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda şüpheli 6 araç, durduruldu. Bu araçlarda 153 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 6 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 organizatör şüphelisi ise adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 153 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı - Son Dakika