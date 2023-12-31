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Edirne'de 153 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 153 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı

Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, Jandarma ekipleri tarafından şüpheli 6 araç durduruldu. Bu araçlarda 153 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler göç idaresine gönderilirken, organizatörler ise adliyeye sevk edildi.

Edirne\'de 153 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı
31.12.2023 - 13:49,
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EDİRNE'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 153 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve komando unsurlarınca son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda şüpheli 6 araç, durduruldu. Bu araçlarda 153 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 6 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 organizatör şüphelisi ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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