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Edirne'de 157 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 157 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Edirne\'de 157 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, Jandarma ekipleri tarafından hava destekli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 157 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, organizatör şüphelileri ise adliyeye sevk edildi.

04.02.2024 14:32
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EDİRNE'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 157 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 6 araç, durduruldu. Bu araçlarda 157 kaçak göçmen ile 5 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 3 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 organizatör şüphelisi de adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Edirne'de 157 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı - Son Dakika
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