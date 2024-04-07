Edirne\'de 2 tırda 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'deki Tarihi Taş Bina Kent Müzesine Dönüştürülüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yıllarca belediye binası olarak kullanılan tarihi taş binayı restore ederek Kent Müzesi haline getiriyor. Restorasyon çalışmaları sonucunda binada sergi salonları, müze ve fuaye alanları yer alacak.