Edirne'de 2026 Yılı İçin Yatırımlar Devam Edecek

03.03.2026 16:30
Edirne Vali Yardımcısı Ciğerci, 2026 yılında da yatırımların süreceğini açıkladı.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yatırımlarına 2026'da da devam edeceklerini belirtti.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda, İl Özel İdaresinin 2025 yılı faaliyet raporunu sunan Ciğerci, Edirne İl Özel İdaresinin 2025 yılı toplam bütçe ödeneğinin 2 milyar 619 milyon 297 bin 962 lira olduğunu belirtti.

Bu ödeneğin 2 milyar 444 milyon 860 bin 278 lirasının harcandığını, 166 milyon liranın devrettiğini, 8 milyon liralık ödeneğin de iptal edildiğini ifade eden Ciğerci, "Yüzde 93'lük bir harcama oranımız var. 2025 yılında bütçe fazlası verdik. 2026 yılı için devreden 166 milyon lira ödenek bizi rahatlatmış oldu." dedi.

Ciğerci, idarenin son 3 yılda gerçekleştirdiği yatırım giderlerinin toplam bütçe giderleri içerisindeki payının yüzde 67, cari giderlerin payının ise yüzde 33 olduğunu dile getirdi.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2025 yılında 101 kilometre asfaltlama yaparak planladığı 88,5 kilometrenin üzerine çıktığını aktaran Ciğerci, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün de planladığı 75 projenin 71'ini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Sayıştay denetiminin de tamamlandığını belirten Ciğerci, "Çok şükür idaremiz açısından alnımız ak bir şekilde denetimimizi tamamladık. Hiçbir surette idaremizi zora sokacak, idaremizin yapmış olduğu iş ve işlemlerden kaynaklanan bir hatamız, kusurumuz görünmüyor. 2026 yılında da hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da çalışmaları için Ciğerci ve idare personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

