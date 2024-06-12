Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler merkeze bağlı Elçili köyünde yapılan denetimlerde Suriye uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yasal olmayan yollarla yurda giren söz konusu kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.