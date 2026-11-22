Edirne'de 23, Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde 32 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de tespit edilen 23 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde yakalanan 9 kişi ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 23 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 9 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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