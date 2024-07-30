Edirne\'de 24 kaçak göçmen yakalandı

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EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 24 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyü, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyü ve merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.